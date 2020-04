Tien maanden cel voor winkeldieven die volgens parket deel uitmaakten van grotere dievenbende Tim Van Der Zeypen

21 april 2020

14u50 1 Mechelen Twee Georgiërs zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel. Het duo werd gearresteerd na een winkeldiefstal in een supermarkt in Mechelen. De advocaten van het duo ontkenden de betrokkenheid van hun cliënten.

De diefstal gebeurde begin februari dit jaar. In hun wagen werden 77 pakken pistachenootjes, 19 pakken met Head & Shouldersproducten, een tiental verpakkingen met Merci-chocolade en twee borstels aangetroffen. Volgens het parket maakten de twee deel uit van een grotere professionele dievenbende. Zo werd in hun gps een adres gevonden van een safehouse in Anderlecht.

In de technische ruimte werden bijzonder veel voedings- en cosmeticaproducten gevonden alsook een ijskast met alcoholische dranken, winkeltassen met aluminiumfolie om de alarmsystemen te omzeilen en een soort boekhouding met namen en prijzen. Tijdens de huiszoeking in Anderlecht werden nog verschillende andere personen aangetroffen. Zij kwamen goederen afleveren.

“Streng”

De personen werden opgepakt maar niet opgenomen in het Mechelse dossier. Zij werden ter beschikking gesteld van het parket in Brussel maar niet opgesloten in de gevangenis. De twee Georgiërs in Mechelen wel. Tegen hen werd twee weken geleden een celstraf van tien maanden effectief gevorderd. “Streng”, vonden hun advocaten. Zij vonden dat er nergens kan worden bewezen dat het duo de goederen had gestolen.

“Ze zijn enkel boodschappen gaan doen in een winkel om die goederen naar huis te kunnen opsturen”, luidde het nog. Er werd door de advocaten een vrijspraak gevraagd maar hier ging rechter Suzy Vanhoonacker niet op in. Ze achtte beide verdachten schuldig aan de winkeldiefstal en veroordeelde hen tot een celstraf van tien maanden met uitstel gedurende drie jaar.

Of er in beroep zal worden gegaan door de verdediging is nog niet bekend.