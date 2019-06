Ticketverkoop CC draait opnieuw vierkant: “Gaan juridische stappen nemen tegen provider” Antoon Verbeeck

09 juni 2019

13u31 0 Mechelen De online ticketverkoop voor personen met een vriendenpas van het Cultuurcentrum van Mechelen kreeg vandaag te maken met een storing. De ticketverkoop wordt daarom uitgesteld naar volgend weekend. Het CC zal ook juridische stappen ondernemen tegen de ticketprovider.

Het online systeem dat het Cultuurcentrum van Mechelen hanteert heeft de laatste jaren een slechte reputatie opgebouwd, omdat het al meerdere malen in de soep liep. Zo kregen gebruikers dit jaar hun vriendenpas gratis, omwille van de problemen van vorig jaar. “Er is een grote storing opgetreden in Nederland bij de server van de ticketprovider. Men kan ons niet garanderen dat deze problemen snel opgelost geraken. Daarom hebben we beslist om de ticketverkoop met een week uit te stellen. De ticketverkoop voor vrienden gaat opnieuw van start op zondag 16 juni vanaf 9 uur”, deelde cultuurfunctionaris Anne Van de Voorde mee op zondag.

De mededeling werd op Facebook niet al te positief onthaald. De vraag naar een nieuwe provider of een fysieke voorverkoop was groot. Steven Defoor, algemeen coördinator Kunst en cultuur, is verbolgen over het verloop van de ticketverkoop. “De medewerkers van het cultuurcentrum en van UiT treft geen enkele fout. Zij hadden de verkoop minutieus voorbereid. De fout ligt volledig bij de ticketprovider. Er zullen dan ook de nodige juridische stappen ondernomen worden.”