Tickets van geannuleerde 'Vintage Village Festival' zijn bruikbaar voor technoparty 'Living Room' Els Dalemans

13 augustus 2019

16u53 1 Mechelen Het techno-event ‘Living Room’ palmt op donderdag 15 augustus de Plateau in Mechelen in. “Ook wie een ticket kocht voor het geannuleerde Vintage Village Festival in Bonheiden, mag mee komen feesten”, zegt Benny Jacques oftewel ‘DJ Benn-x’.

“Living Room organiseerde al meerdere technofeestjes in Mechelen, dit keer feesten we niet overdekt maar in openlucht. We palmen de Plateau aan het Douaneplein in, waar het publiek droog kan dansen onder de tentconstructie. We gaan al van start om 14 uur. Bewust vroeger dan anders, omdat we bovenop ons vast cliënteel graag ook een jonger publiek willen bereiken”, zegt Benn-x.

“Nicky Vane, een Mechelse dj met een smaakpallet van hypnotiserende klanken, bijt de spits af. Daarna volgen dj’s Benn-x en S!KA. Ikzelf heb ondertussen 20 jaar ervaring achter de decks en ben label-manager bij MTZ Noir Records. S!KA is producer, percussionist en stichter van Living Room. Afsluiten doen Tiekez - gekend van Bonzai en Cherry Moon - en Marcos, resident-dj in Barocci.”

Living Room vindt plaats van 14 tot 22 uur in de Plateau op het Douaneplein in Mechelen. Toon je Vintage Villlage Festival-ticket aan de inkom en feest gratis mee. Alle info op https://www.facebook.com/Plateau2800/.