Tickets De Nekker al tot en met vrijdag uitverkocht: “Dit is genieten! Nog beter dan anders!” Wannes Vansina

24 juni 2020

19u59 0 Mechelen “Nog beter dan anders!” De 500 bezoekers die vandaag naar recreatiedomein De Nekker in Mechelen afzakten, hadden geen klagen. Dankzij de beperking van het aantal recreanten hadden de veelal mama’s en papa’s en hun kinderen extra veel ruimte om op een veilige manier de lockdown te vergeten. “Dit is genieten!” Wie dat ook wil, moet snel zijn. De hitte zorgt voor een stormloop op de tickets.

Met de temperaturen van deze week zou De Nekker in normale tijden topdagen beleven met tussen 3.000 en 4.000 bezoekers. Voorlopig blijven het er dagelijks maar 500. “Daar blijven we voorlopig bij, of de Nationale Veiligheidsraad zou anders moeten beslissen”, zegt communicatieverantwoordelijke Sharon Van Damme. Gevolg: de Nekker was vandaag volledig uitverkocht. Ook voor morgen en overmorgen zijn al alle tickets de deur uit.

Alle buitenattracties waren wel open, op de kleedhokjes en douches na. De cafetaria serveerde hapjes en drankjes, net als een frituur. Op verschillende plaatsen wijzen affiches op de regels, maar niemand die het geheugensteuntje echt nodig lijkt te hebben. “Iedereen probeert voldoende afstand te houden, wat ook lukt. Er is voldoende ruimte, tenzij iedereen tegelijkertijd op dezelfde plek zou willen zijn natuurlijk”, stelt Van Damme.

“Eerste uitstap sinds lang”

De bezoekers genoten met volle teugen. Veel vonden de regeling zelfs beter dan op gewone dagen. “Vorig jaar zag je geen gras meer, alles lag vol. Nu is er veel meer speelruimte”, zegt Yassim Slimani uit Antwerpen. Het was een eerste uitstapje sinds lang. “De lockdown is moeilijk geweest, met die kinderen tussen de vier muren en het thuisonderwijs. Maar dit is vakantie!”

Ook de vriendinnen Katleen Maes uit Sint-Katelijne-Waver en Nathalie Frans uit Mechelen genoten. “Vrijdag zagen we dat het warm ging worden en hebben we meteen gereserveerd. Gelukkig maar. We hebben plek die er anders nooit is. Voor onze kinderen is het goed dat ze buiten mogen komen en hun vriendjes terug kunnen zien.”

Drie hoeden

Maar dat was zeker ook het geval voor henzelf. De mama’s zagen sterretjes de afgelopen weken. “Ik had drie hoeden op”, zegt Katleen. “Die van werknemer, van thuisonderwijzer en van mama. Het was zeer vermoeiend. Nathalie en ik hebben vaak naar elkaar gebeld om onze frustraties te kunnen uiten.”

Voor Manu Charlot uit Herent was De Nekker dan weer een regelrechte ontdekking. “Ik ben hier nog nooit geweest. Het is supermooi, dat ik hier nooit eerder geraakt ben! Dat is het voordeel van corona: nu je niet ver kan gaan, ontdek je pareltjes dichter bij huis.” Ook dochter Pauline (10) was in haar nopjes. “School heb ik het meeste gemist, maar zwemmen ook.”

Nekkerpool

Vanaf 1 juli mogen de zwembaden en binnenspeeltuinen weer open, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag. De Nekker wil dat ook, maar wacht de instructies af om te weten wat precies mag en wat niet. “Voorlopig is het nog even de protocollen afwachten om te zien of wij Nekkerpool en Nekki kunnen openen, maar wat ons betreft openen we zo snel mogelijk”, geeft Van Damme nog mee.