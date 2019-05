Thomas More wijdt nieuw Dijleterras in Wannes Vansina

23 mei 2019

19u50 0 Mechelen De businessopleidingen van Thomas More Mechelen hebben donderdagavond het nieuwe Dijleterras ingewijd met een eerste officieel evenement. “Als het van ons afhangt, volgen er nog veel meer.”

Zeventien eerstejaars van de event-richtingen organiseerden bij wijze van examen voor het vak ‘Discovery Lab 4 Events’ een alumni-event. Meer dan driehonderd oud-studenten hadden zich ingeschreven voor het feestje op de nieuwe hotspot aan Campus De Vest om er bij te praten en te netwerken.

“Het is het eerste, officiële evenement op het gloednieuwe Dijleterras”, zegt afstudeercoördinator Astrid Druyts. “Het is een prachtige locatie. Als het van ons afhangt, mogen er daar meer komen. Al wordt het Dijleterras goed gebruikt: dagelijks zitten studenten er samen of te picknicken.”