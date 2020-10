Thomas More schakelt over naar code oranje: “Vooral circulatie van studenten vormt risico” Wannes Vansina

13 oktober 2020

17u36 0 Mechelen Thomas More schakelt vanaf volgende week omwille van de hoge coronacijfers over van code geel naar code oranje op alle twaalf de campussen. Dat betekent dat veel minder studenten daar fysiek les zullen volgen. Volgens Thomas More vormen niet zozeer de lessen een besmettingsrisico, wel het gependel van en naar de campussen en de sociale contacten tussendoor.

In code oranje (niet te verwarren met de kleurcodes in het secundair onderwijs) gaan nog steeds lessen op de campussen door, maar wordt de aanwezigheid van studenten in de aula’s teruggeschroefd van nu een op twee naar een of vijf, ten voordele van online onderwijs. De leercentra worden gesloten en de studentenrestaurants bieden enkel take-away maaltijden aan.

Algemeen directeur Stijn Coenen: “Met deze aanpassing in onze organisatie willen we onze verantwoordelijkheid nemen om de circulatie van het virus terug te dringen. In de eerste plaats om wie kwetsbaar is te beschermen, maar ook om nog drastischere ingrepen - bijvoorbeeld voor het leerplichtonderwijs - te helpen voorkomen.”

Ongerustheid

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zei eerder de beslissing over te laten aan de onderwijsinstellingen, maar sprak wel zijn ongerustheid uit over eerstejaarsstudenten en over wat de studenten zouden gaan doen als ze niet fysiek in de les moeten zijn.

Volgens Walter Machielsen, persmedewerker van Thomas More, werd met goede reden in code geel gestart. “Zeker voor de eerstejaarsstudenten en de graduaatstudenten was het heel belangrijk die eerste kleine maand contacten te leggen met hun docenten.”

Hybride leslokalen

De hogeschool wijst erop dat zowel bij medewerkers als studenten het aantal besmettingen stijgt ondanks alle preventieve maatregelen, al kon ze daar geen cijfer opplakken. “De lessen vinden op een coronaveilige manier plaats, maar de circulatie op de campus, het pendelen en de sociale contacten tussen de lessen zorgen voor risico’s.”

“Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om de circulatie van jongeren te beperken. We vormen een community van 22.000 mensen, studenten en medewerkers. Dat zijn heel veel families. We hebben ook de ervaring en instrumenten om goed online onderwijs aan te bieden. Zo hebben we tachtig hybride leslokalen ingericht: klassen waarin de docent zowel met de student in het lokaal, als met de student thuis kan communiceren. Alle Labo’s, skillslabs en andere praktijklessen gaan overigens nog steeds zoveel mogelijk op de campus door”, aldus Machielsen.

De nieuwe fase gaat pas volgende maandag in omdat de planningsdienst enkele dagen nodig heeft om uurroosters en campusbezetting aan te passen aan het nieuwe draaiboek.