Thomas More organiseert opencampusdag online Wannes Vansina

23 april 2020

17u47 0

De campussen van Thomas More zouden nu zaterdag de deuren openen voor toekomstige studenten, maar die Opencampusdag gaat niet door. In de plaats komt de hogeschool met een online editie. Voor elke opleiding werd een virtuele beursstand gebouwd met info over de opleiding Docenten en studenten van alle campussen en opleidingen zitten tussen 10 en 17 uur klaar om vragen te beantwoorden via infosessies en via de chat. Deelnemen aan de Online Opencampusdag kan via www.thomasmore.be/25april.