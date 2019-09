Theater M herdenkt eerste ‘Gay Pride’ met regenboogfestival Wannes Vansina

10 september 2019

17u42 0 Mechelen Theater M in Mechelen heeft dinsdag de programmatie voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Een van de blikvangers is ‘F!ERce’, een theatervoorstelling die de Stonewall Riots – de eerste ‘Gay Pride’ zeg maar – in herinnering brengt, met daaraan gekoppeld een Regenboogfestival. “De strijd voor gelijke rechten is nog niet gestreden.”

De Stonewall Riots vonden in 1969 plaats in New York. “In die tijd was homo zijn in Amerika illegaal en was het verboden om als man met je vriend hand in hand over straat te lopen of in een bar te flirten met andere mannen, laat staan te dansen. Daar waren plekken voor zoals de Stonewall Inn, een bar gerund door de maffia”, vertelt regisseur Lieven Debrauwer. “Op 28 juni 1969 viel de politie er alweer binnen en trad deze zoals vaak iets te hard op tegen de aanwezige holebi’s. Die pikten dat niet meer en kwamen massaal in opstand. Een jaar later vond een optocht plaats om de Stonewall Riots te herdenken, een optocht die nu kennen als de Gay Pride.”

Artistiek leider van Theater M Yves De Lathauwer speelt een van de drie hoofdrollen van F!ERce. “De strijd voor gelijke rechten is nog niet gestreden. We dragen als theater graag ons steentje bij.” Het blijft niet bij de voorstelling alleen, in samenwerking met het huisvandeMens wordt in oktober ook een gans Regenboogfestival georganiseerd in het theater in de Oude Brusselsestraat met onder meer een tentoonstelling, lezing en debat. “Er is nog steeds veel geweld en onverdraagzaamheid in onze maatschappij, ook naar regenboogmensen”, zegt consulente Joke Wuyts.

Theater M brengt dit seizoen twee eigen producties, met ook ‘De ideale vrouw’, een feelgoodkomedie over polyamorie. Verder op het programma enkele hernemingen van eigen producties als tal van gastvoorstellingen. Thomas Smith bijt de spits af, onder meer Kamal Kharmach, Jeron Dewulf, Veerle Malschaert en Marleen Merckx zijn later op het seizoen te zien. Ook voor kinderen staan tal van voorstellingen op het programma alsook een workshops ‘theater’ door Thuis-actrice Elise Roels.