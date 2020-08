Theater De Peoene moet producties verplaatsen en zoekt financiële steun Els Dalemans

09 augustus 2020

15u51 0 Mechelen De coronacrisis hakt er ook bij Theater De Peoene uit Mechelen stevig in. “We moeten onze producties verplaatsen naar het volgende seizoen, dit is financieel een zware opdoffer. Daarom zoeken we ‘steunende leden’, om ons door de komende maanden heen te helpen.”

“We hadden op dit moment maar wat graag uitgepakt met onze plannen voor het nieuwe jaarprogramma 2020-2021. De cast van onze eerste productie, ‘Loslopende vrouwen’ was al enkele maanden gemotiveerd en coronaproof aan het repeteren. We hoopten allemaal om in september in première te kunnen gaan. Maar door de huidige heropflakkering van het coronavirus, moeten we deze plannen annuleren.”

Terug theater maken

“We verplaatsen niet alleen ‘Loslopende vrouwen’, maar ook onze tweede productie ‘De Zilver’ meteen naar volgend seizoen. Voor productie 3 en 4 is het nog even bang afwachten, we kijken er allemaal zó hard naar uit om terug theater te kunnen maken. Maar natuurlijk staan de veiligheid en gezondheid van onze spelers, medewerkers en het publiek voorop.”

Geannuleerde voorstellingen

“De coronacrisis wordt zo financieel nog een pak zwaarder voor De Peoene. Vanwege de geannuleerde voorstellingen zullen we dit jaar immers niet met abonnementen werken, enkel met losse tickets. Maar omdat we nog geen zekerheid hebben over de heropstart van ons theater, kan er voorlopig ook nog niet gereserveerd worden.”

Steunend lid

“Daarom vragen we aan iedereen die De Peoene wil helpen, om steunend lid te worden. Dit kan door 20 euro te storten op rekeningnummer BE41 2300 7168 2010, met als vermelding uw naam en ‘steunend lid’. Wij duimen ondertussen voor een snelle heropstart.