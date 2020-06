Exclusief voor abonnees The View opent aan oevers Battenbroek: “De betere brasseriekeuken mét instant vakantiegevoel” Wannes Vansina

05 juni 2020

18u00 0 Mechelen Na een klein jaartje sluiting heropent maandag de prachtige horecazaak aan het grote meer van Battenbroek. Nieuwe uitbater Nemo Luyckx (33) stak het pand volledig in het nieuw en gaf de zaak ook een nieuwe, toepasselijke naam: The View.

Sinds het faillissement van Il Capriani in augustus vorig jaar stond de horecazaak aan de grote vijver leeg. Luyckx stak hem volledig in het nieuw: zowat alles werd uitgebroken om plaats te maken voor een warmer interieur.

Alles was klaar om in maart open te gaan, ware daar niet corona. “Geluk bij een ongeluk: we zouden bestellen de dag nadat de lockdown werd aangekondigd. We hebben dus geen hele stock moeten weggooien”, bekijkt Luyckx het van de positieve kant.

Vakantie in eigen land

