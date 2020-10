The Hindu Needle Trick brengt derde album uit: “Hopelijk in 2O21 wel een uitgebreide concertreeks” Wannes Vansina

12 oktober 2020

18u14 1 Mechelen The Hindu Needle Trick brengt op 23 oktober zijn derde langspeler uit. Een feestje om ‘Creatures Of Convenience’ te releasen zit er ten gevolge van de covid-19-crisis niet in, videoclips die volledig coronaproof zijn gelukkig wel.

Het Mechelse kwartet timmert met zijn mix van catchy pop en sleazy rock al sinds 2013 aan de weg. Eerder bracht het al twee albums uit, Creatures of Convenience wordt hun derde. “We hebben de acht nummers begin dit jaar, gelukkig net voor corona, opgenomen in de GAM Studio in Waimes en een koud repetitiehok in Gent, voor het eerst met een echte producer. Ik denk dat het ietsje steviger klinkt dan ons vorig werk”, vertelt Roel Spoelders.

Het album promoten met een optreden, zit er voor de gepassioneerde muzikanten niet in. “We hebben vorig weekend nog wel een keertje opgetreden, maar dat was al geleden van begin dit jaar. We willen het album ook niet uitstellen. Het is te leuk om nieuwe muziek op de wereld los te laten. Hopelijk kunnen we met het album optredens versieren – volgend jaar dan – en wat airplay krijgen.”

Creatures Of Convenience wordt vooral digitaal gelanceerd via streamingkanalen. Een cd komt er niet, wel een beperkte oplage op vinyl. Intussen werd al een eerste videoclip gelanceerd, voor ‘Dziggetai’. “Volledig coronaproof gemaakt, door een heleboel mensen te vragen om zich thuis te filmen terwijl ze het liedje zingen. We hebben veel leuke reacties gehad. Voor onze tweede clip, Still I want more, werken we samen met een Mechelse stripauteur, maar meer verklappen we voorlopig nog niet.”