The Cacao Project schenkt Dijlestad tweede streekproduct: het Mechels peertje Wannes Vansina

01 oktober 2019

18u17 4 Mechelen Pieter Vaes en zijn The Cacao Project in Mechelen schoppen het voor de tweede keer tot in de gids met beste chocolatiers van Gault&Millau. De chocolatier in de Bruul beschikt intussen dan ook over zijn eigen chocolade, een zeldzaamheid, én schonk de Dijlestad met ‘het Mechels peertje’ recent een nieuw streekproduct.

The Cacao Project opende drie jaar geleden de deuren. Vorig jaar dook hij voor het eerst op in ‘Gault&Millau’s Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg’, dit jaar weet hij te bevestigen. “Subliem”, lacht Vaes. “Het is een teken dat je iets goed doet. Ik hoop beter te zijn geworden ten opzichte van vorig jaar.”

De gids verwijst onder meer naar de eigen chocolade van The Cacao Project. Vaes’ leermeester Dominique Persoone maakt ook zijn eigen lekkernij van cacao, maar het blijft een zeldzaamheid in de chocoladewereld. De meeste chocolatiers kopen aan bij een van de drie grote producenten. “Sinds een jaar heb ik mijn eigen melk- en fondant chocolade, die ik maak van bonen uit Colombia.”

Voorlopig is de productie beperkt: zo’n drie kilo per week. “Ik wil niet verdelen aan andere chocolatiers, wel mijn eigen chocolade kunnen verwerken in mijn pralines om iets te kunnen aanbieden dat je nergens anders vindt. Ik heb plannen voor nog vier andere chocolades uit andere landen.”

Groter Atelier

Hij heeft dan wel een groter atelier nodig. Het huidige, achter de winkel, is veel te klein. “Ik wil de kwaliteit van mijn producten nog verhogen, maar kan dat niet omdat ik door ruimtegebrek aan mijn plafond zit. Volgend jaar wil ik verhuizen naar een groter atelier, al blijft de winkel wel waar hij is.”

Een jaar geleden lanceerde hij een nieuw Mechels streekproduct: Mechelse Maantjes, chocoladezoenen met bier van Het Anker. Na een zomeronderbreking moeten de populaire lekkernijen deze week opnieuw in de winkel liggen. Volgend jaar wil hij iets doen met de viering van 500 jaar Sint-Rombouts.

“Sinds kort lever ik aan restaurant Tinèlle en Bar Bib in Het Predikeren Mechelse peertjes, op vraag van chef Ken Verschueren. Vroeger kregen mensen die overnachtten in het klooster blijkbaar een kilo peren mee, vandaar.” Het ‘peertje’ is overigens enkel daar verkrijgbaar, niet in zijn eigen chocoladezaak.

Dom

Ook Dom op de Grote Markt in Lier staat vermeld in de nieuwste editie van de chocoladegids. Roel Dom maakt sinds 2008 in zijn atelier in Pulle artisanale pralines, confiserie en biscuiterie. Hij heeft al meer dan 25 jaar ervaring met klassieke smaken, maar komt ook met nieuwe dingen zoals ‘Sprankelend roze’, een ganache van ruby chocolade met een karamel van Japanse mierikswortel met een praliné van pinda en ‘Blauwe sprankel’, gevuld met een compote van abrikoos met een ganache van lavendel.