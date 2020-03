Tests wijzen uit: geen coronabesmettingen in Pitzemburg Wannes Vansina

22u26 2 Mechelen Geen van de geteste leerlingen en begeleiders van het Mechelse Busleyden Atheneum - Campus Pitzemburg , is besmet met het coronavirus.

De school was vorige week met 150 leerlingen op skireis in Passo del Tonale in Noord-Italië, op zo’n 150 kilometer van het zwaarst getroffen gebied in Lombardije. Drie begeleiders en twee leerlingen die zich nadien wat ziekjes voelden en corona-achtige verschijnselen hadden, lieten zich onderzoeken. Zij kregen goed nieuws: uit de tests blijkt dat zij het virus niet hebben. Drie andere leerlingen en een begeleider wachten volgens de directeur nog op resultaat. De school roept alle betrokken op “zich zeker niet gek te laten maken door gissingen”.