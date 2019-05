Terwijl 75ste verjaardag bombardementen wordt herdacht, storten graven slachtoffers in Wannes Vansina

23 mei 2019

18u15 8 Mechelen “De slachtoffers van de bombardementen verdienen meer respect.” Erwin Horckmans vindt het betreurenswaardig hoe de graven van de Mechelaars die stierven in de geallieerde luchtaanvallen van april en mei 1944 erbij liggen. Terwijl de 75ste verjaardag in de stad wordt herdacht, lijkt het stukje stedelijke begraafplaats volledig in verval.

Op 19 april hadden de geallieerden het onder meer gemunt op de spoorlijnen, het arsenaal en de Erla-werkhuizen. Vele bommen misten echter hun doel en richtten een ware ravage aan in de stad. De balans was zwaar: 138 doden, 12 vermisten en 123 gewonden. De tol van een daaropvolgende ‘vriendelijke vuur’ was nog zwaarder. Op 1 mei vielen 171 burgerslachtoffers te betreuren.

De verjaardag van de bombardementen komt aan bod in de tentoonstelling ‘Van duisternis naar licht’ die nog tot einde juni loopt in de destijds mee verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, maar op de begraafplaats is van herinnering weinig te merken. “Het is zielig hoe het er bijligt. Een beetje meer respect zou wel op zijn plaats zijn”, zegt Horckmans.

Schots en scheef

Als buurtbewoner met een grote interesse voor symboliek – Horckmans is de bezieler van Mysterieus Mechelen – maakt hij regelmatig een wandeling op de begraafplaats. Hij neemt ons mee naar de plaats waar de slachtoffers van de bombardementen begraven liggen. Hun graven liggen wat verborgen niet ver van het perk voor de oud-strijders, dat er overigens wél onberispelijk bijligt.

Het is er netjes, maar de zerken van de bombardementsslachtoffers staan er wel schots en scheef bij, als ze al niet op de grond liggen. “De toestand is de laatste jaren erg verslechterd. De zerken beginnen allemaal om te vallen. Over 10 à 15 jaar blijft er helemaal niks meer van over. Een klein beetje onderhoud zou toch wel mogen. Desnoods met vrijwilligers: voor een project als dit moet dat lukken. Politici hebben de mond vol dat WO II nooit meer mag gebeuren en dat is natuurlijk juist, maar hier zie je dat niet.”

Voorjaarsstormen

Nochtans getroostte de stad zich al inspanningen om het perk te onderhouden. In 2005 werd het nog onder impuls van ontwerpers Wim Geerts en Mark Tourlouse omgevormd tot een gedenkweide. De paadjes maakten plaats voor gras. Er kwam glaswerk in de grond dat moest aangeven waar de bommen vielen, al is dat intussen nog maar moeilijk leesbaar.

Schepen Alexander Vandersmissen (Open Vld) erkent dat het perk voor de burgerslachtoffers er momenteel slecht bijligt. “Het heeft te lijden gehad onder de voorjaarsstormen van maart. Die hebben nogal wat schade aangericht. Onze diensten bereiden momenteel een dossier voor om dat aan te pakken. Het is belangrijk dat we hiermee aan de slag kunnen om de schade te herstellen.”

