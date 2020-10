Terry Deroover en Kangoeroes Mechelen begonnen aan voorbereiding: “Zo snel mogelijk ritme opdoen” Dirk Bogaerts

04 oktober 2020

20u04 0 Mechelen Er wordt weer gepuft en gezweet aan de Winketkaai. Na zes maanden van stilte werd er vorige week voor het eerst getraind. Publiekslieveling Terry Deroover was er ook bij. De Brusselaar nam zijn nieuwe ploegmaten meteen onder de arm.

De kop is eraf voor Kangoeroes Mechelen. Al is het nog wachten op de eerste oefenwedstrijd, maar: er wordt weer gebasketbald. En met goesting, of hoe kan het anders. Van de buitenlanders tot de Belgen: niemand ontbrak op de eerste meeting. “ Natuurlijk is iedereen blij dat we begonnen zijn”, zegt Terry Deroover. “Het komt er nu op aan om zo snel mogelijk ritme op te doen. En dat doe je best door zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Maar ik kan je zeggen dat er op de eerste trainingsdagen niet op een inspanning werd gekeken.”

Ervaring op de point-guard

Kangoeroes Mechelen rekent dit jaar niet alleen op zijn buitenlanders. Vooral van eigen bodem mogen we wat verwachten. Het vernuft op de spelverdelerpositie komt van twee Belgische artiesten: Loubry en Deroover. “Ik ken Domien al heel lang, hij is één van de best verdelende guards uit de League. Met zijn 35 jaar heeft hij ervaring in overvloed. Ondertussen loop ik ook al een aantal jaartjes mee op dit niveau. Dit is mijn achtste campagne eerste nationale. Misschien zijn we van gestalte en fysiek niet van de sterkste, onze troeven liggen op een ander gebied.”, zegt Deroover zonder zich te specifiëren.

Positieve eerste indruk

Ondanks een paar trainingen, heeft Deroover al een mening over de nieuwkomers. “Dat Shavon Coleman is vertrokken, is bijzonder jammer. Toch geloof ik echt dat Marvin Clark zijn rol kan overnemen. En met Kameron Edwards trok de club een polyvalente speler aan. Het is een type speler die je zowel op de vijf, vier, drie of twee-positie kan uitspelen. Iemand met heel wat mogelijkheden dus. Ook het aantrekken van de jonge Joans Foerts is een goede zaak. Joans heeft niet alleen een goed shot, maar vooral heel wat potentieel. Nog een aanwinst is Trevor Thompson, aan hem gaan we plezier beleven. Reboundkracht verzekerd”, aldus Deroover, die in juni voor het eerst papa werd van een flinke zoon. Leho.

De point-guard behoorde afgelopen seizoen wekelijks tot de uitblinkers. Even werd er onderhandeld om het contract – loopt tot half 2021 – op te breken. De coronacrisis stak daar vooralsnog een stokje tussen.