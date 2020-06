Terrasjes lopen goed vol dankzij het goede weer: “Een verademing na de coronacrisis” Tim Van Der Zeypen

21 juni 2020

11u00 0 Mechelen Verschillende Mechelse café’s kregen van de stad, de toestemming om hun terrassen uit te breiden. Onder meer op de Vismarkt gebeurde dat. Ook aan Verschillende Mechelse café’s kregen van de stad, de toestemming om hun terrassen uit te breiden. Onder meer op de Vismarkt gebeurde dat. Ook aan de Vleeshalle en aan het Van der Valkhotel staat er sinds vorige week een groot terras. Het wordt de ideale plek voor iedereen die volgende week verfrissing wil opzoeken in een lekkere pint bier of een cocktail.

“Er kunnen hier in totaal ruim 160 personen terecht”, vertelt Kevin Boone over het terras van het Van der Valkhotel aan het Keerdok in Mechelen. “We waren het sowieso van plan om het terras aan te leggen maar door de coronacrisis en de maatregelen verliep dat niet gemakkelijk. Daarom hebben we het momenteel zo opgelost.” Het terras werd ingedeeld in twee delen. Eén deel met tafeltjes en stoelen, in het andere gedeelte werden loungesets in palletten gemaakt.

“Het is dus een voorlopige oplossing. Binnenkort zijn er plannen om het terras helemaal te veranderen. De werken werden mee opgenomen in verbouwingsplannen van de hele site”, gaat Boone verder. De uitbaters waren momenteel nog beperkt in wat ze konden realiseren. Zo moest het voorlopig terras ook weer kunnen worden afgebroken indien nodig en passeren er nog steeds vrachtwagens van de naastgelegen betonfabriek.

Het ruime terras met een uitzicht op het Keerdok is nog maar één week geopend. “Maar we kunnen nu al zeggen dat het succes is”, aldus Boone. “Het is ook een verademing na de coronacrisis. Mensen willen buiten zitten, zeker met het goede weer. Met het mogen plaatsen van het terras kunnen mensen dat ook. Wij zijn in ieder geval erg blij met het terras.”

Diezelfde reactie horen we ook bij de café-uitbaters op de Vismarkt en in De Vleeshalle. Ook deze uitgebreidere terrassen liepen zaterdag alvast goed vol. Bij De Vleeshalle verliep dat wel ietsje trager dan op de Vismarkt, maar dat had allicht iets te maken met de wekelijkse zaterdagmarkt. Wie de komende week tijdens de tropische temperaturen ook op zoek wil gaan naar verfrissing, heeft in Mechelen dus heel wat keus.