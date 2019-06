Tennisvelden Vrijbroekpark opnieuw open na renovatie Wannes Vansina

20 juni 2019

Vanaf vandaag zijn alle zes de tennisvelden in het Vrijbroekpark in Mechelen weer open voor spelers. Drie werden de afgelopen weken onder handen genomen. Sportinfrabouw voorzag ze van kunstgras. De velden zijn niet alleen nieuw, doordat ze extra gedraineerd zijn vragen ze minder onderhoud waardoor het speelseizoen langer wordt. Ook na een regenbui kan het spel sneller worden hervat. De velden kunnen ook open blijven bij grote droogte, in tegenstelling tot de gravelterreinen. “We stellen vanaf nu minder kinderen teleur want ook bij slechter weer kan hun sportdag of tenniskamp doorgaan”, zegt gedeputeerde voor recreatie – en groendomeinen Jan De Haes. Tennissers zijn elke dag welkom van 9 tot 22 uur. Reserveren kan telefonisch.