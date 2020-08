Tennis- en padelclub viert start nieuwbouw: “Alles verandert, behalve de familiale sfeer” Wannes Vansina

28 augustus 2020

20u16 2 Mechelen De Puurse tennis-, padel- en petanqueclub Stepp, tot voor kort TC De Hasselt, heeft vrijdag het glas geheven op de start van de nieuwbouw op sportpark De Schans. Plan is om met het nieuwe zomerseizoen te openen. “Blij dat het na acht jaar plannen maken eindelijk zover is”, zegt voorzitter Bart Winters.

Van een eerste steenlegging was niet echt meer sprake. De staalstructuur en een deel van betonelementen staan intussen. Het geeft al een beeld van wat komen gaat: vier overdekte tennisterreinen, een overdekte petanquehal, zes gravel tennis buitenterreinen en één hardcourt, vier padelcourts en vier buiten petanquebanen. Er zijn ondertussen ook al plannen om twee bijkomende overdekte padelterreinen bij te leggen.

“Bedoeling was open te gaan tegen het winterseizoen, maar de coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd. Onze hoofdaannemer heeft zelf corona gehad, waardoor we verschillende maanden zijn verloren. We willen hier nu starten op 1 april, bij het begin van het zomerseizoen”, zegt Winters. Het gaat om een investering van drie miljoen euro. De gemeente Puurs-Sint-Amands en Sportvlaanderen dragen elk zowat een kwart bij.

Toptennis

De eerste plannen dateren al van 2012. “De terreinen werden te klein om de mensen te blijven bedienen en de gemeente wilde de site graag omvormen tot woongebied. We zijn dan de verhuis beginnen voorbereiden, maar dat was een groot werk voor een kleine vzw. Het toenmalige bestuur zag dat helemaal niet zitten en er kwam een nieuw. Dat heeft de nieuwbouw voorbereid, maar ook de werking geprofessionaliseerd. We kunnen nu toptennis en toppadel aanbieden. Na 15 jaar tijd hebben we ook terug een ploeg in nationale interclub.”

Het legde de club geen windeieren. TC De Hasselt groeide uit van een kleine dorpsclub naar een vereniging met ongeveer 700 leden. “Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en dat is nodig ook. Voor onze nieuwbouw zijn we lening moeten aangaan van anderhalf miljoen. De gemeente staat borg.”

Van kleuter tot doodvallen

Ook de naam van de club wijzigt, omdat de oude naam verwijst naar de benaming op de stafkaart van de huidige locatie. “We breken met het verleden, maar wat we willen behouden, is de familiale sfeer en gezelligheid. Ik weet niet hoe je dat proper moet schrijven, maar het komt erop neer dat iemand lid kan worden als kleuter en pas moet stoppen als hij doodvalt. Onze toog is heel belangrijk. En voor wie actieve sport te zwaar wordt, kunnen we petanque aanbieden”, besluit Winters.

Gymhal

Burgemeester Koen Van den Heuvel kwam vrijdag het lint knippen. “Dit is een vorm van cocreatie. Als gemeente bouwen we niet, maar stimuleren we verenigingen wel om boven zichzelf uit te groeien.” Eerder verwelkomde sportpark De Schans al een gezondheidscentrum, voetbalterreinen en een ruiterhal. Begin volgend jaar moet de bouw van start gaan van het sluitstuk: een gymhal voor Verto en APG.

Op de huidige terreinen van de tennisclub komen op termijn woningen. “Twee jaar geleden zijn we met een procedure gestart om het gebied om te vormen tot woongebied. Het is dicht tegen het centrum gelegen, om amper 200 meter van het station”, geeft de burgemeester nog mee.