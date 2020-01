Tekenaar Simon Spruyt exposeert in Cultuurcentrum: “Een strip maken kost mij twee jaar” Wannes Vansina

17 januari 2020

10u10 0 Mechelen Striptekenaar Simon Spruyt (41) opent vanavond een tentoonstelling in Cultuurcentrum Mechelen. “Je krijgt er een beetje een dikke nek van om je werk zo groot te zien”, lacht de Mechelaar.

Spruyt exposeert vooral werk uit zijn drie laatste boeken ‘Junker’ (2014, Willy Vandersteenprijs), ‘de wonderbaarlijke reizen van de koeienprins Papa Zoglu’ (2017) en ‘Bouvaert, elegie van een ezel’ (2019).

Zijn recentste werk dus, al moet je dat met een korrel zout nemen. “Ik doe twee jaar over een boek.” Hij maakt dan ook geen strips van 48 pagina’s, wel kleppers met het dubbele tot viervoudige aantal bladzijden.

Wat opvalt is de verschillende tekenstijl. “Deze hangt af van het verhaal dat ik wil vertellen. Thematisch is er wel een rode draad. Ik werk rond universele thema’s als vrije wil, de zin van het leven en de hoogmoedige mens die het deksel op de neus krijgt.”

Tolstoj

Momenteel werkt hij aan ‘De tamboer’, een werktitel. “Een boek over de Russische veldtocht van Napoleon en een heel verre spin-off van ‘Oorlog en vrede’ van Tolstoj. Eind dit jaar moet het boek af zijn.”

Het zijn geen hapklare verhalen. “Als je alleen Jommeke en Suske & Wiske gewoon bent, kan het zijn dat je moeite hebt mijn werk te lezen, al probeer ik erop te letten.”

Gouden Carolus

Zijn eerste strip verscheen in 2005. In zijn laatste jaar aan Sint-Lukas had hij al een contract beet voor een eerste album. Naast strips tekent hij ook cartoons voor de Vlaamse overheid en affiches.

De Mechelaars kunnen hem onder meer kennen van een ‘collector’s edition’ van de Gouden Carolus en een kindvriendelijk stadsplan.

Rustige wereld

“Tekenen is een zeer rustige wereld. Ik zit thuis dagenlang achter mijn tekentafeltje, enkel onderbroken door af en toe een beurs, interview of expo.”

De vraag van het Cultuurcentrum om te exposeren in de hal, doet hem plezier. “Dit is een doorgangslocatie. Bezoekers zijn gedwongen om naar mijn werk te kijken”, lacht hij. De expo loopt tot en met 15 maart. De toegang is gratis. Meer info op cultuurcentrummechelen.be.