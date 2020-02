Technopolis zoekt kandidaten voor Sterrenstof Award Wannes Vansina

26 februari 2020

19u28 0 Mechelen Technopolis in Mechelen bestaat vandaag 26 februari exact 20 jaar. Om de mijlpaal te vieren, lanceerde het de Sterrenstof Award, voor een man of vrouw die de afgelopen twee decennia een breed publiek wist te fascineren met wetenschap en technologie.

“Via de Sterrenstof Award willen we de boodschap meegeven dat wetenschap van en voor iedereen is”, zegt CEO Stephane Berghmans. Een kandidaat voordragen kan tot en met 1 mei via de website van Technopolis. Iedereen komt in aanmerking. Zo maakt ook een influencer, een bijzonder inspirerende leerkracht, YouTuber, Instagram-wetenschapper, populaire TikTokker, uitvinder of mediafiguur een kans op een Sterrenstof Award.

