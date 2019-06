Technopolis zet deuren gratis open voor leerlingen die door hitte niet op fietstocht kunnen Wannes Vansina

25 juni 2019

15u02 0

De hitte heeft ook gevolgen voor sommige activiteiten van scholen. Buitenprikkels, een fietstocht op het Hombeeks plateau, werd vandaag afgelast. Organisator stad Mechelen en de partners van Mechels Natuurlijk wilden geen risico’s nemen. Voor de ingeschreven scholen werd inderhaast een oplossing gezocht en gevonden, bij Technopolis. Het zette de deuren gratis open voor 79 leerlingen van bisscholen De Parel en De Ark. “Omwille van de hitte en in overleg met de noodplanambtenaar van de stad is beslist om de fietstocht af te gelasten. Het risico op uitdroging of appelflauwtes is te groot. We zijn blij dat Technopolis zo snel met een oplossing kwam. De kinderen zullen er binnen ongetwijfeld ook heel wat prikkels opdoen. Afsluiten gebeurt nu met een ijsje in de Kruidtuin, zoals dat oorspronkelijk voorzien was ergens op de fietsroute”, aldus schepen van Onderwijs Marina De Bie.