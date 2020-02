Technopolis wil meer meisjes in wetenschap Wannes Vansina

11 februari 2020

17u54 0 Mechelen Eind 2015 besliste de VN om 11 februari uit te roepen tot Day of Women and Girls in Science, een gelegenheid die Technopolis dinsdag graag aangreep om een lans te breken voor meer genderbalans in de wetenschap.

De tijd dat wetenschap een jongens- of mannenzaak was, is volgens de STEM-monitor voorbij in Vlaanderen: in de derde graad van het middelbaar onderwijs volgt nu bijna 1 op de 3 meisjes een STEM-opleiding. Maar het kan voor het Mechelse centrum nog altijd beter.

Om iedereen en dus ook meisjes te bereiken, maakt Technopolis in haar communicatie vaak gebruik van meisjes en vrouwelijke rolmodellen. Ook binnen de organisatie heerst er op alle niveaus een goede genderbalans. Momenteel bestaat de personeelsbezetting zelfs uit 65,5% vrouwen en is het dagelijkse bestuur voor 3/4 in handen van vrouwen.

