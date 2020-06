Technopolis verwelkomt eerste bezoekers na 103 dagen: “Ein-de-lijk weer open!” Wannes Vansina

24 juni 2020

20u01 0 Mechelen Technopolis in Mechelen heeft woensdagochtend de deuren heropend voor bezoekers na exact 103 dagen coronalockdown.

Clara Wübbenhorst (18) bleek de eerste te zijn en kreeg uit handen van de CEO Stephane Berghmans een waardebon van 100 euro te besteden in de shop. “Heel blij dat Technopolis ein-de-lijk terug open is!”, verklaarde hij de geste. “Fijn om deze morgen opnieuw een rij aan de voordeur te zien.”

Clara is lid van de STEKPACK , een groep jongeren die voor de lockdown enkele keren per maand samenkwam in STEK, de nieuwe zone in Technopolis voor jonge makers van 14 tot 18 jaar. Zij kwam speciaal om naar de gloednieuwe Toren in STEK te komen kijken. “Ik was héél nieuwsgierig.”

Een overrompeling werd het zeker niet. De hitte speelde zeker mee en vandaag waren ook enkel abonnees welkom. Vanaf zaterdag is het de beurt aan het grote publiek. Sowieso is het aantal bezoekers beperkt. Je komt er enkel in na de online aankoop van je ticket.