Technopolis trekt naar scholen: “Iedereen kans geven op wetenschapsshow” Wannes Vansina

11 september 2020

17u17 0 Mechelen Kunnen de scholen niet naar Technopolis? Dan komt het doe-centrum toch gewoon naar hen toe.

Technopolis blijft in het najaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open voor schoolroepen, maar omdat vele niet op uitstap kunnen of mogen, besliste het om een hele reeks workshops en wetenschapsshows rechtstreeks naar hen te brengen.

“Het najaar wordt een uitdaging voor Technopolis. Niet alleen is onze capaciteit noodgedwongen beperkt, heel wat scholen kunnen of mogen voorlopig nog niet op uitstap of twijfelen of uitstappen wel veilig zijn”, zegt marketing & sales director Ester Blockx.

“Coronacrisis of niet, scholieren uit héél Vlaanderen, ongeacht hun onderwijsniveau of leeftijd, krijgen nu de kans om in hun eigen school te genieten wetenschapsshows en workshops met de kwaliteitsstempel van Technopolis.”