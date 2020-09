Technopolis trekt helft minder bezoekers: “Najaar wordt grote uitdaging” Wannes Vansina

04 september 2020

17u00 2 Mechelen Technopolis heeft de afgelopen twee maanden de helft minder bezoekers over de vloer gekregen in vergelijking met de zomervakantie vorig jaar. Toch blikt het Mechelse doe-centrum tevreden terug. “Dat hebben we meer dan ruimschoots gecompenseerd door al onze andere activiteiten buiten Technopolis en online.”

Technopolis mocht in juli en augustus iets meer dan 20.000 bezoekers verwelkomen. Logisch dat het er veel minder zijn: net als alle ander indoor attracties mocht het slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

“Het was een stimulans om onze grenzen te verleggen en om ver buiten Technopolis en online een heel breed publiek, waaronder mensen van wie je het minst zou verwachten, in contact te brengen met wetenschap en technologie”, zegt marketing & sales director Ester Blockx.

Najaar

Technopolis verwelkomde de Mechelse zomerschool en trok ook zelf naar enkele zomerscholen met een nieuwe show. Daarnaast nam het deel aan het pop-up museum Smile Sarari in Brussel en bleef het online fascineren in samenwerking met MNM en TAGMAG.

Het centrum geeft wel aan dat het najaar een uitdaging wordt. In normale omstandigheden is dat een topperiode voor Technopolis. De capaciteit blijft echter beperkt en het mag niet tegelijk schoolgroepen en individuele bezoekers ontvangen. Daarom is Technopolis vanaf 12 september voor het brede publiek enkel op woensdag, zaterdag en zondag geopend.

Tot 11 september is het overigens gesloten voor belangrijke werken, maar op 5 en 6 september is wel publiek welkom.