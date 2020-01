Technopolis maakt offline bezoekersverlies online goed Wannes Vansina

23 januari 2020

15u31 1 Mechelen Technopolis in Mechelen blikt tevreden terug op 2019. Het aantal bezoekers daalde weliswaar, maar volgens het centrum voor wetenschap en technologie werd dat online goedgemaakt.

Technopolis lokte vorig jaar 282.210 bezoekers. In 2018 waren dat er nog bijna 305.000. “Het aantal bezoekers in Technopolis ligt iets lager dan in 2018. Online daarentegen zijn we erin geslaagd om een grote sprong vooruit te maken en dat vinden we heel belangrijk”, zegt CEO Stephane Berghmans. Technopolis startte in 2019 met een wekelijkse vlog op YouTube en schakelde voor het eerst influencers in, waardoor het aantal volgers het hele jaar door bleef groeien. Eind 2019 lanceerde Technopolis haar eigen kanaal op TikTok . De online community telde eind vorig jaar 76.481 leden. “Aan de hand van straffe content en spectaculaire video’s zijn we erin geslaagd om meer mensen dan ooit te fascineren met wetenschap en technologie. Op deze manier hebben we ook de aandacht van jongeren weten te trekken. Dat is een trend die we willen verderzetten”, zegt marketing director Ester Blockx. Op verplaatsing bereikte Technopolis nog eens 282.921 mensen. In 2020 wil Technopolis op nog meer evenementen opduiken. Alles samen wekte het centrum vorig jaar de interesse van 641.612 mensen.