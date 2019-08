Technopolis lokt meer bezoekers dan vorige zomer Antoon Verbeeck

29 augustus 2019

10u30 0 Mechelen Technopolis zal tegen het einde van de zomer wellicht zo’n 40.000 bezoekers over de vloer hebben gekregen tijdens de zomervakantie. Dat zijn er 3.000 meer dan vorig jaar.

“Een mooi resultaat, want van zodra de zon schijnt, stellen gezinnen doorgaans hun uitstap naar Technopolis uit en kiezen ze voor buitenactiviteiten”, klinkt het. “Weer of geen weer, bezoekers kwamen langs om op een kabel op vijf meter hoog te fietsen, een auto op te heffen of eens op een spijkerbed te liggen. Wie ooit Technopolis heeft bezocht, herinnert zich ongetwijfeld deze en andere toppers. Deze zomer kon men ook voor het eerst chemische elementen verzamelen in het heelal via een gigantische Mendelejev-game. Ook de nieuwe wetenschapsshow ‘Koken met Mendel-chef’ deed gezinnen putje zomer richting Technopolis trekken.” Andere factoren voor de succesvolle zomervakantie in Technopolis zijn een reeks nieuwe opstellingen die uitgeleend werden door partners om bezoekers te laten kennismaken met nieuwe technologieën en recent onderzoek. De meest opmerkelijke bezoeker tijdens de zomervakantie was ongetwijfeld Enzo Knol, de meest bekende YouTuber van Nederland en Vlaanderen. Hij zakte op 12 augustus naar het doe-centrum af voor een meet & greet met een 50-tal dolenthousiaste fans. Daarnaast bleven edutainers/huisvloggers Emiel en Zanne de hele zomer door vloggen op het YouTube-kanaal van Technopolis. “Het YouTube-kanaal en het Instagram-kanaal kende deze zomer een flinke stijging van het aantal abonnees en volgers en groeit gestaag in populariteit bij jongeren.”