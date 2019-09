Technopolis lanceert voordelig ‘verbindingsticket’ Wannes Vansina

20 september 2019

Technopolis in Mechelen wil bezoekers aansporen om nog voor de traditioneel heel drukke herfstvakantie een bezoekje te brengen aan het doe-centrum voor wetenschap en techniek. Het lanceert daartoe een ‘verbindingsticket’. Je kan online een ticket voor twee personen kopen voor 20 euro. “Ons najaar staat – helemaal in lijn met het jaar van de chemie – in het teken van verbindingen maken. Ook tussen mensen. Is jouw BFF, coolste tante of knapste buurjongen voor jou even belangrijk als waterstof (H) en zuurstof (O) voor de verbinding water (H2O)? Trommel hen dan op voor een leuke daguitstap”, roept Ester Blockx, Marketing & Sales Director, op. De tickets zijn geldig tot en met 25 oktober. Een regulier online ticket kost 12,50 (kinderen van 4 tot en met 11 jaar) of 16 (volwassenen) euro.