Technopolis lanceert #LockdownLab: experimenten met materiaal uit je kot Wannes Vansina

21 maart 2020

13u26 0

Technopolis heeft #LockdownLab gelanceerd, een reeks doe-het-zelf-experimenten waarbij je je keuken, garage of tuin tot een instant proefjeslab omtovert. De coronacrisis is voor het Mechelse centrum dan ook geen reden om te stoppen met experimenteren. Elke dag van de week post Technopolis op Instagram, Facebook en TikTok experimenten die je kan uitvoeren met materiaal dat je doorgaans ‘in je kot’ liggen hebt. Volgers die hun experimenten in beeld brengen, op sociale media posten en Technopolis taggen, maken kans op gratis tickets. “Technopolis is dicht. Het zij zo! Dan zetten we ons 100% in om iedereen via digitale weg te fascineren met wetenschap”, aldus marketing en sales director Ester Blockx.