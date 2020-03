Technopolis geeft goed voorbeeld en schenkt mondmaskers aan AZ Sint-Maarten Wannes Vansina

17 maart 2020

16u42 0 Mechelen Technopolis heeft vandaag een 450-tal mondmaskers overhandigd aan AZ Sint-Maarten. Het doe-centrum spoort bedrijven en organisaties aan om hetzelfde te doen.

Technopolis beschikt over een voorraad mondmaskers om bepaalde experimenten veilig te kunnen uitvoeren. Om het dreigende tekort aan deze mondmaskers te helpen opvangen, nam het contact op met het ziekenhuis.

“Alle beetjes helpen! Uiteraard gaan we met die paar dozen mondmaskers het dreigende tekort niet oplossen, maar door ze aan een ziekenhuis te geven én erover te vloggen, proberen we een beweging in gang te zetten. Als iedereen bijdraagt, dan komen hopelijk zoveel mogelijk mensen heelhuids uit deze crisis”, aldus Ester Blockx, Marketing & Sales Director.