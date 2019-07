Technopolis exposeert in Koninklijk Paleis Wannes Vansina

18 juli 2019

18u41 0 Mechelen De Koning en de Koningin hebben donderdag in het Koninklijk Paleis in Brussel ‘Wetenschatten’ bezocht, de nieuwste thematentoonstelling van Technopolis. De expo is er te zien naar aanleiding van de jaarlijkse zomeropening van het Paleis.

Op Wetenschatten staan wetenschappelijke principes centraal die zó belangrijk zijn dat de wereld er héél anders zou uitzien als ze niet zouden bestaan. “We zijn vereerd dat we ook deze zomer met een tentoonstelling in het Paleis mogen staan. Het is namelijk heel belangrijk dat we niet alleen in Technopolis mensen fascineren met wetenschap en technologie, maar ook daarbuiten”, zegt Stephane Berghmans, CEO van Technopolis.

Een blikvanger van Wetenschatten is Genius Schildert, een supercomputer van het Vlaams Supercomputer Centrum die beelden omtovert in de stijl van de grote meesters aan de hand van Artificiële Intelligentie. De computer heeft de stijl van de verschillende schilderijen geleerd met behulp van machine learning technieken en omgezet in een model.

De zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel begint dit jaar op dinsdag 23 juli en loopt tot en met zondag 25 augustus. Naast Wetenschatten zijn er ook de tentoonstellingen ‘De maan: tussen droom en realiteit’ en ‘Vorstelijk getooid. Koninklijke uniformen’ te zien. Meer info hier.