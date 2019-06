Technopolis en Junior Argonauts sturen kansarme jongeren gratis op robotkamp Wannes Vansina

17u34 0 Mechelen Het Mechelse doecentrum Technopolis en netwerkorganisatie Junior Argonauts slaan deze zomer de handen in elkaar om kansarme jongeren toe te laten gratis deel te nemen aan een robotkamp.

“De missie van Technopolis is om iederéén te fascineren met wetenschap en technologie. En die iederéén neemt Technopolis heel letterlijk. Technopolis wil écht alle jongeren de kans geven om de zoektocht met zichzelf aan te gaan, hun unieke passie bloot te leggen en zich klaar te stomen voor de toekomst. Concreet zijn kansarme jongeren, van over heel Vlaanderen, uit een gezin met verhoogde tegemoetkoming of sociaal tarief, volledig gratis welkom op het roboticakamp in Technopolis”, aldus Ester Blockx, Marketing & Sales Director van Technopolis. Het kamp is geschikt voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar en staat open voor iedereen. De prijs voor wie niet geniet van een sociaal tarief bedraagt 495 euro (inclusief vier overnachtingen en maaltijden). Meer informatie hier.