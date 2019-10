Technopolis daagt uit: doe beter dan Enzo Knol! Wannes Vansina

24 oktober 2019

15u11 3

“Kan jij Enzo Knols topscore op de Mendelejev-game verpulveren?” Technopolis daagt bezoekers uit om de game uit te proberen en beter te doen dan de populaire YouTuber. Hij bracht op 12 augustus een bezoek aan het centrum in Mechelen en zette toen samen met zijn ‘partner in crime’ Bas Baas een hoge score neer. Omdat die score nog niet zo vaak geëvenaard werd, besliste Technopolis om bezoekers uit te dagen om de score te komen verbreken en om er tijdens de herfstvakantie een wedstrijd aan te verbinden. “Het is niet gemakkelijk, maar geen zorgen! Ook al heb je de score van Enzo Knol niet kunnen verbreken, toch kan jouw score de beste van de dag zijn. In dat geval gaan de Knolgadgets naar het spelersduo met de hoogste score van die dag”, aldus Ester Blockx, Marketing & Sales Director. De passage van Knol legt Technopolis overigens geen windeieren. Sinds zijn komst kregen de YouTube- en Instagramkanalen van Technopolis er een flink aantal abonnees bij.