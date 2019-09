Technisch defect vergalt klokkenwerpen Wannes Vansina

08 september 2019

19u16 0 Mechelen Het klokkenwerpen in Mechelen is zondag in het water gevallen. Of beter: de klokjes vielen helemaal niet. Oorzaak was een technisch defect.

De Grote Markt was om 17 uur aardig volgelopen voor de jaarlijkse traditie. Groot was de ontgoocheling bij de verzamelde massa toen de mededeling kwam dat ten gevolge van een technisch defect de bronzen klokken die via een kabel over de markt zouden komen gezweefd, niet zouden opengaan. “Wat een klucht”!, klonk het morrend in het publiek. De organisator noemde interferentie als oorzaak.

De twintig klokken ‘vlogen’ dus wel van de Sint-Romboutstoren naar het stadhuis, maar de inhoud moest vervolgens manueel door medewerkers van de stad uit het raam en van het balkon worden gegooid. Er kon dus nog steeds worden gegrabbeld naar de polyester hebbedingen, maar het evenement verloor toch veel van zijn charme.

Het viel ook op dat ondanks de oproep om aandacht te hebben voor de kinderen, er toch enkele omver werden gelopen door al te brute volwassenen.

Afgelopen week kwam het klokkenwerpen nog in het nieuws omdat de stad eraan denkt om vanaf volgend jaar met drones te werken. Of dat het geval zal zijn is nog onduidelijk: ook binnen het bestuur zijn er twijfels. Hoe dan ook zal het volgend jaar anders moeten.