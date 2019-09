Te zware vrachtwagen betrapt in centrum: politie int voor 5.454 euro aan boetes TVDZM

02 september 2019

De politie van Mechelen-Willebroek heeft in het centrum van Mechelen een vrachtwagen aan de kant gezet die veel te zwaar was. De vrachtwagen bleek 32.000 kilogram te wegen. “Terwijl er op die plek enkel voertuigen tot maximum 10 ton mogen komen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De trucker werd opgemerkt in de Kroonstraat. Eens aan de kant werd hij verder gecontroleerd. De trucker bleek ook geen gebruik te maken van een digitale tachograaf en had tot slot zijn bestuurderskaart niet in het voorziene apparaat ingebracht. De politie inde zo in tot ruim 5.500 euro aan boetes.