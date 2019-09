Taxichauffeurs rijden zonder werkende meter, politie stelt proces-verbaal op TVDZM

03 september 2019

17u20 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee taxichauffeurs betrapt die klanten vervoerden zonder gebruik te maken van een taxameter. “Hierdoor is er geen controle mogelijk op de prijs die de klant moet betalen en worden de geldende tarieven niet gerespecteerd”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit.

Een van de taxichauffeurs had een wel opmerkelijk excuus. Hij vertelde de politie-inspecteurs dat hij nog maar net terug van vakantie terug was. “Hierdoor was hij naar eigen zeggen vergeten om de meter opnieuw aan te zetten”, aldus Van de Sande nog. “Nochtans was hij niet vergeten om het taxilicht bovenaan het voertuig uit te zetten.” Tegen beide taximaatschappijen werden er proces-verbalen opgesteld. Deze riskeren niet enkel een strafrechtelijke vervolging maar ook nog om geschorst te worden.