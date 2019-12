Tatoeëerder viert zijn “bevrijding” met geldinzameling voor dierenopvang Wannes Vansina

28 december 2019

17u34 3 Mechelen De Mechelse tatoeëerder Marc Willems (56) heeft zaterdag gewerkt ten voordele van een dierenopvang uit Buggenhout. De aanleiding voor zijn actie: de tweede verjaardag van zijn “bevrijding”.

Marc Willems baat Tattoo Freedom in de Onze-Lieve-Vrouwestraat al 22 jaar uit. Regelmatig zet hij tatoeages voor een goed doel en vandaag was dat niet anders, al was de aanleiding wél opmerkelijk.

“Twee jaar geleden ben ik officieel uit de echt gescheiden. Dat was een happy moment, dus wilde ik iets doen voor een goed doel. Ik koos opnieuw voor de beestjes”, doet hij het verhaal.

Hij zette een rospot – zeg maar een rosemmer – die gisteren niet bleek te volstaan. Er kwam een tweede aan te pas. “Dit is goed voor zeker 50kg aan munten. Daarbij komt nog het briefgeld dat bezoekers in een blikken pot staken en de opbrengst van de tatoeages die ik vandaag zet.”

Het geld gaat naar het dierenopvanginitiatief van Tania Tuyaerts in Buggenhout. Zij vangt al meer dan tien jaar veelal oude of gehandicapte dieren op. “Onze dieren worden zelden geadopteerd. Ik geef ze een goede oude dag.”

Het geld komt goed van pas. “Een groot deel gaat naar dierenartsen. Daarnaast zit ik nog met twee schapen die gecastreerd moeten worden en een paard dat op zijn einde loopt. We willen ook stallen bijzetten. Alles is met andere woorden welkom”, vertelt ze