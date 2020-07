Taste-M lanceert At The Chapel: “Pop-up bar voor zomers genieten” Wannes Vansina

02 juli 2020

19u54 2 Mechelen Het Mechelse smaak- en belevingscentrum Taste M heeft donderdag At The Chapel voorgesteld: een zomerse bar die tijdelijk The Chapel en The Cellar moet doen vergeten.

Het passieproject van Wim Voss, Elsje Van den Bogaert en Mehdi Mathlouthi opende een jaar geleden aan het Sint-Romboutskerkhof. “We kenden een toffe opstart en waren volop aan het bouwen, tot COVID-19 ons pad kruiste. Dat is niet gemakkelijk voor ons. We hebben zwaar geïnvesteerd, maar zaten noodgedwongen drie maanden stil. Je kan dan in een hoekje gaan huilen of even huilen en dan weer de rug rechten”, vertelt Mathlouthi.

Van de drie-eenheid is momenteel enkel gastronomisch gevogelterestaurant The Chick geopend. Chef Jens Van Rompaey kreeg er net nog versterking van Sebastien Kister (Luzine en Tafelrond). “The Chapel, dat net goed begon te werken, ligt volledig plat. Tot oktober hadden we 35 evenementen gepland. Die zijn volledig weggevallen.” Met The Cellar is het niet beter gesteld. De kaas- en wijnbar in de kelder is gesloten omdat in de beperkte ruimtes de afstandsmaatregelen moeilijk te organiseren vallen.

Maar stilzitten doen de drie en hun team dus niet. Op idee van Elsje Van den Bogaert komt er een pop-up At The Chapel. Blikvanger is het terras dat voor een instant vakantiegevoel zorgt. “Budget was er niet; allemaal zitten we krap in de horeca. Met tweedehands materialen en schenkingen van vrienden zijn we aan de slag gegaan.” Is het weer wat minder, dan kan je terecht in The Chapel. “Nu krijgt het grote publiek de kans om de prachtige kapel eens te ontdekken”, zegt Voss.

Baseline is ‘Cocktails, wines and bites at the Chapel’. Die bites komen, zoals in The Cellar, van kaashandel Schockaert. Op het menu zomerse kaas- en charcuterieplankjes, mét een nieuwe, bijzondere creatie. “We smeren een mengsel van mochito en mascarpone tussen een Brillat-Savarin en laten dat vervolgens rijpen”, verklapt Sophie Schockaert. De kaaswinkel gaat ook opnieuw degustaties organiseren.

At the Chapel is op donderdag open van 18 tot 24 uur, vrijdag van 18 tot 1 uur en op zaterdag van 16 tot 1 uur.