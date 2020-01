Tanja verzamelt stoffen en buideltjes voor Australische weesdiertjes Wannes Vansina

10 januari 2020

16u57 0 Mechelen Tanja Stoffels (42) uit Mechelen is gestart met het inzamelen van stoffen om buideltjes te maken voor onder meer kangoeroes en -koala’s die wees geworden zijn ten gevolge van de Australische bosbranden. De naaikrans van Den Abeel gaat woensdag alvast buidels stikken.

Het initiatief komt niet van de Mechelse dierenvriend zelf. Ze schaart zich wel achter Team Belgium for Australië van Debby Goossens uit Antwerpen en Sarah Wenes uit Aalst. “De dieren zijn het hardst geraakt door de branden. Toen ik via sociale media het initiatief leerde kennen, ben ik meteen op de kar gesprongen.”

Op de Facebookgroep van Team Belgium zijn de instructies te vinden voor wie buideltjes, mandjes of dekentjes wil maken, maar ook materialen zijn welkom. “Ik ben zelf niet goed in breien en haken en aangezien in mindervalide ben, kon ik ook financieel niet veel doen”, vervolgt Tanja.

“Maar omdat ik maar halftijds werk, heb ik wel tijd. Vandaar dat ik het materiaal uit het Mechelse wil verzamelen. Alle afgewerkte producten vertrekken eind januari naar Australië. Eind februari volgt een tweede lading.”

Tanja zet zich al langer in voor dieren. “Ik ben actief lid van dierenasiel Wheels 4 Animals. Mijn eigen dieren hadden voorheen allemaal geen goede thuis.” Wie via Tanja Team Belgium wil helpen, kan contact met haar opnemen door een bericht te sturen via Facebook Messenger.

Naaiatelier

Volgende week woensdag 15 januari vindt overigens voor Team Belgium een naaiatelier plaats vanaf 18 uur in wijkzaal Den Abeel. “We gaan buideltasjes naaien. Iedereen is welkom om mee te doen”, zegt initiatiefnemer en oud-Dierenbescherming-medewerker Adelheid Levens.

Ook als je niet kan naaien, ben je tot 21.45 welkom om mee te helpen. “Er moet bijvoorbeeld ook stof worden geknipt.” Het naaiatelier van Den Abeel komt anders elke derde woensdagavond van de maand bijeen. Deelname is gratis.