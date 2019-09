Tangent sluit nu ook aan op Brusselse- en Leuvensesteenweg en Jubellaan: verminderde doorstroming Wannes Vansina

27 september 2019

16u50 8 Mechelen Aan de N15 zijn de werkzaamheden al een tijdje bezig, maar vanaf begin oktober start een aannemer ook met het aansluiten van de Tangent op de Brusselse- en de Leuvensesteenweg en de Jubellaan. Verkeer blijft mogelijk, maar de doorstroming zal wel een stuk minder vlot verlopen.

De werkzaamheden in het kader van stationsproject Mechelen In Beweging zijn noodzakelijk om de Tangent verder af te werken en de bijkomende fietsinfrastructuur aan te leggen. Tot aan de zomer van volgend jaar blijft de situatie min of meer ongewijzigd, maar dan treedt een nieuwe fase in. In totaliteit zullen de werken ongeveer twee jaar duren, met wisselende verkeerssituaties.

Brusselsesteenweg

Het verkeer op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Kruisbaan moet maandag en dinsdag over een rijstrook in elke richting. Daarna zijn er opnieuw twee rijstroken in beide richtingen, maar met een asverschuiving. De snelheid wordt beperkt tot 50 km/u. Aan de overkant van de Kruisbaan wordt een tijdelijk fietspad en voetpad aangelegd.

Jubellaan

Op de Jubellaan wordt de huidige rijbaan tussen de nieuwe spoorwegbrug en de Colomalaan omgevormd tot werfzone. Aan de kant van de Colomalaan wordt een volledig nieuwe rijbaan aangelegd, met één rijstrook in elke richting en een voorsorteerstrook om het afslaan naar de Colomalaan mogelijk te maken. Aan de kant van de Colomalaan komt er een nieuw aangelegd voetpad en fietspad in dubbele richting.

Leuvensesteenweg

Op de Leuvensesteenweg moet de aannemer een keermuur bouwen om grondverzakking tegen te gaan. Daardoor worden de rijstroken versmald, maar er blijft in beide richtingen verkeer mogelijk, ook voor bussen en vrachtwagens. Het fietspad en voetpad wordt verlegd van de ene zijde van de steenweg naar de andere.

Meer info op www.mecheleninbeweging.be.