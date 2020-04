Tags en fietsstraten geven meer ruimte aan voetgangers en fietsers Wannes Vansina

28 april 2020

14u27 2 Mechelen Om ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers tijdens deze coronacrisis op drukke plaatsen gemakkelijker afstand kunnen houden, neemt het Mechelse stadsbestuur een aantal maatregelen.

Vooral op de jaagpaden en fietsroutes als de fietsostrade was het de afgelopen weken bijzonder druk. Raadslid (sp.a) en huisarts Farid Bennasser drukte maandagavond zijn ongerustheid uit en vroeg om maatregelen.

Deze blijven niet uit. “Naast de tekstkarren die al werden voorzien, plaatsen we op korte termijn communicatieborden en signalisatie met instructies voor fietsers en voetgangers om de juiste afstand te bewaren. We voeren ook tijdelijk fietsstraten in aan de Vaartdijk, Auwegemvaart en Geerdegemvaart, van de Colomabrug richting Hofstade”, zegt Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke. “De fietsers komen in beide richtingen op de rijbaan. Zo wordt het pad langs de waterkant helemaal vrij gemaakt voor wandelaars en kunnen ook fietsers zich houden aan de social distancing.”

Daarnaast zal de stad tijdelijke tags aanbrengen om de Mechelaars er op ludieke wijze aan te herinneren afstand te houden. “De tags zullen na een periode verdwijnen, hopelijk zal het virus al veel sneller weg zijn”, wenst schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Wat betreft het stadscentrum en de woonstraten zijn er volgens het stadsbestuur geen extra maatregelen of ingrepen nodig omdat er daar minder wandelaars en minder autoverkeer zijn.