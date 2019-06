Taalbad zit erop voor vluchtelingenkinderen: “De beste leerlingen? Dat zijn de kleuters” Wannes Vansina

24 juni 2019

16u12 3 Mechelen ZOO Planckendael werd maandag overstelpt door schoolkinderen, maar voor 23 bezoekertjes was het bezoek een extra bijzondere belevenis. Zij verblijven momenteel in het opvangcentrum voor asielzoekers in Mechelen. De afgelopen paar maanden kregen de kinderen les in twee taalbadklassen. Ze zijn klaar om naar een gewone school te gaan, gesteld dat ze op 1 september nog in ons land zijn.

Momenteel verblijft een 180-tal asielzoekers in de voormalige ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest. De eerste kwamen eind maart aan. Onder hen heel wat kinderen. “In het begin hadden we maar een klaslokaal, omdat men maar 15 kleuters en lage schoolkinderen verwachtte. Toen dat er een twintigtal bleken te zijn, was dat even paniek”, vertelt juf Neftis Bertels. Inderhaast werd een tweede lokaal vrijgemaakt in Thomas More-campus De Kruidtuin. Sindsdien krijgen de kinderen daar met behulp van spulletjes van andere scholen les in twee groepen: een klas voor kleuters en een voor lagere schoolkinderen.

Kleuters

De drie leerkrachten en de zes vrijwilligers stonden voor een enorme uitdaging. De kinderen zijn afkomstig uit negen landen. Het moeilijkst hadden drie Tsjetsjeense jongens het. Niet alleen spraken ze geen woord Engels, ze kenden ook enkel het cyrillisch schrift. “Het was in het begin heel hard zoeken en ons behelpen met tekeningen en Google Translate.” Maar het resultaat is te horen. In die korte periode hebben de kinderen al een aardig woordje Nederlands geleerd. “De kleuters hebben het meeste vooruitgang geboekt. Op hun jonge leeftijd pikken ze niet alleen taal snel op, ze stellen zich ook nog niet de vraag of het wel zin heeft.”

Overdonderd

Een andere struikelsteen bleek de schoolse structuur. De manier van lesgeven was voor veel kinderen volledig nieuw. “In het begin gingen ze naar het toilet of begonnen ze te eten wanneer ze daar behoefte aan hadden.” Ook in Planckendael moeten de begeleiders nog heel aandachtig zijn om de kinderen samen te houden. De kinderen luisteren minder goed dan een ‘gewone’ klas. “Ze zijn zo enthousiast en overdonderd dat het moeilijk is hun aandacht te krijgen”, zegt Bertels.

Steekpartij

Van trauma’s heeft de juf nooit wat gemerkt bij de leerlingen. “Van de steekpartij in het opvangcentrum zelf waren ze wel even onder de indruk. We merken dat de oudste jongens ook een kort lontje hebben. Als we dat bespraken met hun ouders, dan bleek dat dit komt omdat de ouders ook veel stress hebben over het verkrijgen van papieren.” De kinderen zijn bezig aan hun laatste week. De taalbadklas stopt samen met het schooljaar, al kunnen de kinderen de komende weken wel op taalkamp en krijgen ze oefeningen mee waarmee ze met behulp van Rode Kruisvrijwilligers in het centrum kunnen oefenen. Voor volgend schooljaar zullen ze worden doorverwezen naar twee nog te bepalen gewone scholen, als ze nog in ons land verblijven tenminste. Een van de kinderen uit de klas is intussen alweer moeten vertrekken.

Samenwerking

Directeur van het minischooltje is Hilde Dewulf van De Parel. “De taalbadklasjes zijn een samenwerking tussen het gemeenschaps- en vrij onderwijs, met steun van de stad”, legt ze uit. “We beschikten over een heel sterk team. De kinderen kennen al enorm veel Nederlands en hebben enorme stappen gezet. Dat terwijl er soms een hele afstand was tegenover de school. Sommige ouders hadden geen vertrouwen in de school, vroegen zich af of ze er hun kind wel achter konden laten.” Voor de oudere leerlingen werden overigens geen aparte klassen ingericht. Zij konden terecht bij de bestaande taalbadklassen in de secundaire scholen. Voor sommigen bleek er onvoldoende plaats te zijn, waardoor ze naar Lier moesten.