Supportersclub Hoger Op viert 95ste verjaardag: “Ontstaan tussen bloemkolen, nu grootste van België” Wannes Vansina

15 juni 2019

18u17 2 Mechelen Groot feest op KV Mechelen vandaag. Supportersclub Hoger Op Elzestraat klinkt er op zijn 95ste verjaardag en heeft ook reden om te vieren. “Ook al hebben we onze stek in een klein dorpje, we zijn de oudste én de grootste supportersclub van het land. Straf hé!”

De supportersclub werd 95 jaar geleden opgericht bij landbouwer Wieder Vos. “Een paar hoveniers waren er bloemkolen aan het inpotten. Ze zegden tegen elkaar: willen we nu eens een club oprichten. Zo geschiedde”, doet voorzitter Freddy Buelens uit de doeken. “In die tijd gingen ze nog op verplaatsing met een vrachtwagen met stoelen op in plaats van met een bus”, vult zijn echtgenote Marie-Jeanne De Pooter aan.

Mannenclub

Hoger Op was oorspronkelijk een mannenclub. De bestuursfuncties gingen veelal over van vader op zoon en ergens is dat nog altijd zo. In het bestuur zitten ook vandaag enkel mannen en ook de leden zijn veelal van het mannelijke kunnen. “Vrouwen zijn even belangrijk en welkom”, verzekert schatbewaarder Gi De Belder, “maar we willen per gezin maar een keer lidgeld laten betalen. Vandaar.”

Overigens was Hogerop niet altijd zo’n grote club. De grote groei kwam er pas sinds het begin van de jaren 90. Sindsdien vervijfvoudigde het aantal leden tot nu 494. “We hebben ooit gezegd dat we zouden stoppen op 300, maar de vraag bleef komen. Ik heb mensen al gezegd dat ze niet verplicht zijn om lid te worden en dat er nog clubs zijn, maar het baat niet”, lacht de voorzitter. Het thuis van Hoger Op is Ons Parochiehuis in de Clemenceaustraat. De meeste leden komen overigens uit Elzestraat, maar ook van buitenaf, zelfs uit Jemeppe-Sur-Sambre.

Viswedstrijden

Hoger Op vierde de verjaardag met een rondleiding doorheen het stadion en vervolgens een receptie, banket en dansavond in de Grand Kavee. De jubilarissen werden in de bloemetjes gezet. Onder hen Francine Slagmolen (77), die al het langst lid is. “Ik ben lid geworden door te trouwen met mijn man, want ik was geen supporter. Hij is nu negen jaar overleden, maar ik ben lidgeld blijven betalen. Voetbal interesseert mij niet zo erg, maar de club is veel meer. Het is een grote vriendengroep die veel meer doet dan naar het voetbal gaan.”

Dat is meteen ook de verklaring van het succes. Hoger Op is geen busclub, maar een brede vereniging die ook kaart- en bingoavonden, teer- en Sint-Niklaasfeesten, vis- en wielerwedstrijden organiseert. Voor ieder wat wils dus, en dat trekt zelfs supporters van stadsrivaal Racing Mechelen. “Al is het voetbal zeker niet bijkomstig!”, verzekeren de bestuursleden. Heel wat activiteiten vinden overigens plaats in het AFAS Stadion. “Sinds de vereffening leveren we voor elke thuiswedstrijd 20 à 25 tappers.”

Zaksoupers

Hoger Op viert de verjaardag op een moment dat de club zich in woelig water bevindt. De leden lieten het omkoopschandaal het feest niet vergallen. “Iedereen in onze club is aangedaan, maar je moet positief denken”, meent de voorzitter. “We bestaan al 95 jaar en hebben al heel wat stormen doorstaan. Ook dit gaan we doorstaan”, weet Sera Beynens. Hoger Op blijft de club trouw. “KV Mechelen is altijd een liftclub geweest. Het stond destijds zelfs in onze statuten: ‘Om de vijf jaar organiseren we zeker een zaksouper of promotiefeest”, besluit Buelens met een lach.