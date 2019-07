Supporters KVM bouwen inderhaast feestje na uitspraak BAS: “Gerechtigheid is geschied!” Wannes Vansina

10 juli 2019

21u14 0 Mechelen “Gerechtigheid is geschied. Feestje!” De supporters van KV Mechelen bliezen woensdagavond verzamelen Achter De Kazerne om de tussentijdse beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te vieren. “De promotie werd eerlijk verdiend!”

De deuren van tribune 3 openden om 19 uur de deuren. Vrijwilligers hadden inderhaast voor drank en een deejay gezorgd. “Deze middag kreeg ik telefoon vanuit de club met de vraag of ik – bij een gunstige uitspraak – voor mensen en bier kon zorgen”, zegt Freddy Buelens, voorzitter van supportersclub Hoger Op.

Het bleek geen probleem. Inderhaast werden zestien personen opgetrommeld zodat de rest van de rood-gele aanhang aan het feesten kon. “Alles is vlot verlopen. We verwachten vanavond een kleine duizend man. Er staan 34 vaten klaar”, lacht hij.

Zenuwslopend

De supporters hebben dan ook wat door te spoelen. De afgelopen weken waren zenuwslopend. “De afgelopen maand was héél stresserend”, zegt Frieda Vander Vliet (59), al 55 jaar supporter. “Toen ik het nieuws vernam, heb ik al ‘yes yes yes’ roepend door het huis gesprongen. De spelers, de staf en wij hebben het verdiend”, zegt ze.

Al geeft ze grif toe dat ze getwijfeld heeft in de goede afloop. “De bond was tegen ons, iedereen zat op ons kap. 1A of niet, ik heb prompt een nieuw abonnement gekocht, net als 10.000 anderen. Dat kenmerkt KV Mechelen: wij steunen de club in goede en kwade tijden”, aldus Vander Vliet.

“Gesprongen”

Ook Dirk Van Dam (68) is opgelucht. “Het werd hoog tijd dat die beslissing er kwam. Iedereen was het kotsbeu. Ik zat met een dubbel gevoel, wist niet wat ervan te denken. Op wat zou het BAS zich baseren voor de beslissing? Wat er precies is gebeurd, zullen we wel nooit voor 100% weten.”

Jacky Van den Broeck (59) bleef er al die tijd wel in geloven. “Al heb ik gesprongen toen ik het nieuw vernam. Gerechtigheid is geschied.” Hij bleef de club hoe dan ook trouw. “Ik kwam hier al als klein ventje, met mijn vader. Nu woon ik in Frankrijk, maar ik kom nog om de veertien dagen voor elke thuismatch met het vliegtuig naar hier. Clubliefde hé.”

“Ambetant gevoel”

Alle supporters die wij spraken, zijn het erover eens: de belangrijkste beslissing is gevallen. Deelname aan Europees voetbal of de beker zijn van minder belang. “Mijn vlag hangt aan de gevel, vanavond gaan we feesten. Al blijf ik wel met een ambetant gevoel zitten omdat er nog geen volledige uitspraak is”, zegt Ine Andries. Haar vriendin Myriam Van Looy vindt het goed dat de supporters nog meer zeggenschap krijgen in de club.

Parkpop

Het zal niet bij een feestje blijven. Op sociale media werd opgeroepen om donderdagavond massaal te gaan feesten tijdens Parkpop, waar ‘huiszanger’ Günther Neefs net optreedt. Spreekt voor zich dat ook hij heel blij is met de uitspraak. “Het optreden staat in het teken van de Vlaamse Feestdag, maar ik zal zeker ook ‘You’ll Never Walk Alone’ brengen, het lijflied dat we voor elke match zingen”, belooft hij.