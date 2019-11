Supporter die Hitlergroet bracht geïdentificeerd Wannes Vansina

08 november 2019

14u52 10 Mechelen De lokale politie heeft de KV Mechelen-supporter geïdentificeerd die afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Sporting Charleroi een bezoekende speler racistisch bejegende en een Hitlergroet bracht.

Na de wedstrijd van zondagavond maakte Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra van Malagassische afkomst bij de wedstrijdleiding melding van een racistisch gebaar aan zijn adres vanuit de tribune. “Bij het ontvangen van de melding over dit incident startte lokale politie Mechelen-Willebroek, in samenwerking met de club, onmiddellijk een onderzoek naar deze ernstige feiten. Na het exploiteren van beelden en een doorgedreven spotterswerking wist de politie een man te identificeren”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande.

De betrokkene krijgt met onmiddellijke ingang een bewarende maatregel opgelegd: een stadionverbod. Gert Van Dyck, voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan, kondigde eerder al aan dat de club zelf een stadionverbod zou opleggen. “Daarvoor hoeven we niet te wachten op maatregelen van andere instanties. Wij zijn een familieclub, hebben een heel diverse jeugdwerking waar we fier op zijn… We willen een heel duidelijk signaal stellen. Een Hitlergroet tolereren we niet, nooit.”

Aanvankelijk werden twee meisjes op sociale media verkeerdelijk beticht zich eveneens racistisch te hebben misdragen, maar dat was niet correct. Om hen een hart onder de riem te steken, krijgen ze van de club elk een shirt van hun favoriete speler.