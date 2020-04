Exclusief voor abonnees Supermarkt solidair met ondernemers: “Gesloten door corona? Verkoop dan bij ons” Wannes Vansina

01 april 2020

19u25 0 Mechelen Spar Mechelen opent de deuren voor producten van collega-ondernemers die (een deel van) hun afzet kwijt zijn ten gevolge van de coronacrisis. Zaakvoerder Kristof Merckx stelt een deel van zijn supermarkt ter beschikking en verschillende handelaars gaan daar graag op in. Hij blijkt niet de eerste te zijn.

Merckx verspreidde een oproep via sociale media. “Handel je in producten die ook in mijn supermarkt kunnen verkocht worden, neem dan contact op via info@merckx-voeding.be en we bekijken of we een snelle samenwerking kunnen op touw zetten”, luidde het.

