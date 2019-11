Subsidies voor buurtmoestuin, proeversfietslus en deelbakfiets Wannes Vansina

11 november 2019

11u28 0 Mechelen De stad Mechelen heeft 14.250 euro subsidie toegekend aan drie projecten die inzetten op CO₂-reductie of focussen op klimaatadaptatie.

De wijk Bethaniënpolder, de groep Mechels Natuurlijk en de vzw LETS Mechelen ontvangen elk een subsidie voor respectievelijk de opstart van een buurtmoestuin, de organisatie van een proeversfietslus langs lokale producenten en de aankoop van een elektrische deelbakfiets.

“Net zoals we scholen en organisaties met een financiële injectie aanmoedigen om hun gebouw klimaatvriendelijk te renoveren, zo geven we ook kleinschalige projecten of buurtinitiatieven de laatste financiële duw. Met dit reglement willen we burgers activeren voor het klimaat en engagement dat groeit van onderuit stimuleren”, zegt schepen Marina De Bie.

Verder krijgen ook zes projecten een subsidie (in totaal 2.900 euro) voor acties die het draagvlak voor en de bekendheid van Mechelen Klimaatneutraal vergroten. BA Campus Caputsteen voor het project ‘Theater voor later’, Samentuin Caputsteen om stormschade te kunnen herstellen. Verder krijgen lezingen van de vzw Backgroud Education, de klimaatmarkt van Thuis in Nekkerspoel en de warme winteravonden van Natuurpunt een toelage. De laatste 500 euro gaat naar een klimaatneutrale projectie door Klimaan, met energie opgewekt door vier fietsers.