Subsidie voor zes vernieuwende culturele projecten Wannes Vansina

09 juni 2020

12u48 0 Mechelen De stad Mechelen heeft een subsidie van 2.000 tot 2.500 euro toegekend aan zes nieuwe of vernieuwende culturele projecten.

“Met het subsidiereglement culturele projecten willen we jong of lokaal talent op weg helpen, publieke toonmomenten aanmoedigen en de sociale cohesie door cultuur in buurten versterken. De enige voorwaarde die we opleggen is dat het project nieuw of vernieuwend moet zijn”, legt Cultuurschepen Björn Siffer uit.

“Het voorziene budget van 30.000 euro komt in dit crisisjaar extra van pas. Nieuwe initiatieven kunnen nu elke extra steun gebruiken.”

De toelagen gaan naar de organisatoren M.ars (exposities beeldende kunst) en Collectief Nok (theaterfestival op zolders), buurtcultuurprojecten Decamerone aan de Dijle (vertelproject) en De Compainie (theater in Battel) en de opkomende artistieke collectieven Compagnie Pires (theater) en Stephanie Van Aken (dans).