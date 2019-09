Stuwbrug gaat twee maanden dicht voor onderhoud Wannes Vansina

17 september 2019

De brug over de Dijle ter hoogte van de stuw in Mechelen gaat vanaf 30 september tot en met 2 december dicht. De Vlaamse Waterweg laat een onderhoud uitvoeren om de levensduur te verlengen. “De brug gaat twee maanden dicht om betonherstellingen te laten uitvoeren. Daarvoor moet de brug worden afgesloten. Fietsers moeten een omleiding volgen via het Douaneplein”, zegt regionaal communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg. Aan de stuw zelf wordt al langer gewerkt.