Studio Me opent pop-up met natuurlijke cosmeticaproducten Wannes Vansina

20 november 2019

18u00 1 Mechelen Studio Me uit Battel heeft afgelopen weekend een pop-up geopend aan de Steenweg in hartje Mechelen. Eigenares Marieke Vrancken verkoopt er natuurlijke verzorgingsproducten.

Studio Me opende een jaar geleden aan de Landweg. “Na de geboorte van mijn derde dochter raakte ik niet meer terug in shape. Zo is e-fit op mijn pad gekomen: elektromusculaire stimulatie van specifieke spiergroepen”, vertelt Vrancken.

In Studio Me combineert ze e-fit training met afslank- en kleuradvies en natuurlijke cosmetica. Dat laatste verkoopt ze nu ook in de pop-up. “De Landweg is een fantastische locatie – je hebt er zicht op het water als je aan het sporten bent – maar er is geen passage”, zegt medewerker Marie-Sofie Gyselen.

Vandaar Studio Me City, een pop-up in de vroegere kinderschoenenwinkel Junior. Hij blijft tot einde maart. De eerste indruk is alvast positief. “Hier komen mensen niet alleen om te sporten of af te slanken, maar stappen ze ook gewoon binnen”, stelt Vrancken vast.

Het aanbod bestaat uit de natuurlijke cosmeticaproducten van het Belgische Rainpharma, aangevuld met enkele extra’s. “Het valt nog even af te wachten, maar als dit een succes wordt, dan openen we een permanente winkel in de stad.”

Meer info op studiome.be.